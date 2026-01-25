Депутат ГД объяснил нюансы единого QR-кода для переводов

Депутат, член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин объяснил, что означает введение в стране единого QR-кода для переводов, сообщает RT .

С сентября этого года банки в РФ введут единый QR-код для переводов. Это будут использовать при любых денежных переводах.

«Для покупателя это прежде всего про меньшее количество лишних действий и сбоев: не нужно разбираться, какой именно QR-код подходит конкретному банку, искать отдельную кнопку под конкретный сервис или просить показать другой код», — сказал Говырин.

Он уточнил, что еще это нововведение поможет снизить риск ошибки из-за ручного ввода реквизитов, так как при считывании информация подтягивается автоматически и перед подтверждением проще проверить получателя и сумму перевода.

По словам депутата, если человек меняет банк или пользуется разными приложениями, то привычный сценарий перевода денег остается таким же: открыл приложение, навел камеру, увидел реквизиты и подтвердил. Для торговой точки это тоже меньше путаницы возле кассы, а для покупателя — сокращение времени на оплату и меньше случаев, когда платеж не проходит из-за несовместимости кодов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.