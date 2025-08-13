Депутат ГД Нилов: с сентября в РФ изменится расчет среднего заработка

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что в стране с сентября вводится новый порядок определения средней заработной платы, в нем есть несколько плюсов для сотрудников, сообщает ТАСС .

«Одно из изменений — это включение в расчет среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений работника», — отметил Нилов.

Он уточнил, что с осени будет действовать отдельное правило расчета среднего заработка для выплаты выходного пособия. Его нужно будет считать умножением среднего дневного заработка на среднее число рабочих дней в месяце. А для суммированного учета рабочего времени средний заработок для выходного пособия сотрудника будет вычисляться умножением среднего часового заработка на среднее количество рабочих часов месяца в году.

При этом, по словам парламентария, в остальных случаях правила расчета останутся, как и были.

Депутат считает важным, что также утратят силу все функционировавшие в данной сфере старые нормативно-правовые акты. Теперь будут действовать только современные документы.