Депутат ГД Миронов предложил ежеквартально индексировать пенсии

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой каждый квартал поднимать пенсии на уровень инфляции. Иначе пенсии постоянно будут отставать от роста цен, сообщает ТАСС .

Важно, чтобы во внимание брался не средний показатель. Дело в том, что инфляция на пенсионеров оказывает влияние сильнее. Нужные пожилым людям продукты, лекарства, услуги ЖКХ увеличиваются в цене скорее, отметил парламентарий.

Размер пенсий не должен быть ниже цены потребительской корзины. Ее состав при этом нужно увеличить.

Ранее управляющий партнер консалтинговой компании «2Б Диалог» Борис Богоутдинов рассказал, что в РФ есть значительный разрыв между максимальными страховыми пенсиями и государственными пенсиями для отдельных категорий граждан. Предельная страховая пенсия по старости равна 77 тыс. рублей. Но государственные пенсии Героев России, судей и иных особых категорий могут составлять 200 тыс. рублей.