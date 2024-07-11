Депутат ГД Арефьев: Казахстан пострадает из-за вывода российских ценных бумаг

Депутат ГД Николай Арефьев отметил, что требование Центрального депозитария ценных бумаг в Казахстане к местным брокерам о выводе российских ценных бумаг может грозить ударом по стране, сообщает Lenta.ru .

По словам Арефьева, после вывода активов образовались пустоты, которые нужно чем-то заполнить.

«Конечно, для нас это все неприятно. У России с Казахстаном большие экономические связи, и если выводить оттуда ценные бумаги, то куда-то их надо будет вкладывать. А если не вывести, то они окажутся просто заморожены, так же как наши золотовалютные резервы», — добавил он.

Депутат уверен, что в происходящем виноваты санкции, а не Казахстан. И здесь удар может быть нанесен не только по Казахстану.

Ранее РБК сообщил, что в Казахстане юристы опасаются, что из-за санкций невыведенные российские ценные бумаги могут оказаться замороженными в будущем. Казахстанский депозитарий прислал клиентам уведомления, в которых попросил вывести российские бумаги из своего контура. Это необходимо сделать до 1 августа 2024 года.