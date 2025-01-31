Депутат Делягин ответил, что общего у Центрбанка и наркомафии

Депутат Михаил Делягин высказал мнение о параллелях между Центробанком и наркомафией. Он подчеркнул, что Банк России оправдывает микрофинансовые организации, используя аргументы, схожие с теми, что приводят сторонники легализации наркотиков.

«„Деньги даром“ говорят: „Мы предоставляем кредиты под 371%, у нас рентабельность 17%“. И когда это говорит Банк России, я говорю: „Ребята, вы понимаете, что вам врут в лицо?“ Я даю кредит под 370%, да, с рисками, да, на короткий срок. Как у меня потом выходит 17%», — заявил депутат в эфире радио Sputnik.

Делягин привел пример, утверждая, что ростовщичество не лучше продажи наркотиков, так как оба процесса наносят ущерб обществу, лишь продукт отличается. Он выразил недоумение по поводу высоких процентных ставок микрофинансовых организаций, утверждая, что их рентабельность завышена и даже вводит в заблуждение.

По его мнению, ростовщичество должно быть под запретом, поскольку оно является финансовой «наркоманией».

Депутат подчеркнул, что методология защиты существования этих кредитных организаций напоминает тактику наркобаронов.