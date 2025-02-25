Депутат Чаплин: «срока годности» долларов не существует

«Срока годности» у долларов нет. Если в российском банке не хотят принимать купюры американской валюты старого образца, нужно придерживаться ряда рекомендаций, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Парламентарий отметил, что понятия «срок годности» для долларов нет. По американскому законодательству, все банкноты, сделанные ФРС после 1914 года, законные и должны приниматься к оплате.

Российские банки обязаны осуществлять операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты. В случае отказа в приеме купюр нужно требовать письменное обоснование. Если возникает спорная ситуация, необходимо обращаться в Роспотребнадзор или суд.

Таким образом, если деньги подлинные и не порваны, то банки РФ не имеют законного права отказывать в их приеме. При этом решение о том, работать со старыми купюрами или нет, принимает банк.

Если же в финансовом учреждении клиенту выдали старые долларовые купюры, то их можно попросить заменить на новые. Если банк откажется, то необходимо пожаловаться в ЦБ РФ.