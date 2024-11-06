День победы Трампа на выборах оказался худшим для евро за последние 8 лет

День победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах американского президента стал для европейской валюты худшим за последние восемь лет, сообщает Lenta.ru .

Как пишет агентство Bloomberg, в среду курс евро снизился более чем на 2%. Это самое резкое падение с начала лета 2016 года после выхода Великобритании из Евросоюза. При этом курс американской валюты достиг годового максимума.

Из материала следует, что на фоне победы республиканца в президентской гонке европейская валюта пережила худший день более чем за 8 лет. Секторы экономики, благополучие которых в значительной степени определяется американским рынком, испытывают спад в связи с опасениями, вызванными возможным введением импортных пошлин.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что вероятная победа Дональда Трампа на выборах в США может вызвать тенденцию на снижение курса иностранной валюты и рост рубля.