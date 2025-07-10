«Дело в жадности»: депутат осудил планы компаний на Урале набрать 1 млн мигрантов

Зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что потребность компаний на Урале в 1 млн рабочих из Индии связана с нежеланием повышать зарплаты сотрудникам, сообщает NEWS.ru .

«Надо нашим капиталистам бить по рукам, потому что так вообще роста заработной платы не будет. И уровень жизни рабочих не будет расти, если все время будут завозить людей из-за границы», — сказал депутат.

По его словам, если бы не было такой жадности, проблему можно было бы решить внутри страны. Если при дефиците рабочих кадров завозить рабочую силу из-за границы, уровень жизни россиян никогда не вырастет.

В этой ситуации следует разработать четкий механизм дефицита и подтвердить заявляемые цифры о нехватке рабочих рук — в отдельных регионах, в целом по стране и по отраслям.

Ранее глава Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин заявил, что проблему нехватки высококвалифицированных кадров в Свердловской области будут решать за счет мигрантов из Индии, Шри-Ланки и Северной Кореи.