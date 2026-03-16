Делегация метро Колкаты посетила завод в Мытищах Подмосковья

Делегация метрополитена Колкаты посетила завод «Метровагонмаш» в Мытищах, где ознакомилась с производством современных поездов и цифровыми технологиями. Визит прошел в рамках программы международного обмена опытом Трансмашхолдинга, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Завод «Метровагонмаш», входящий в состав Трансмашхолдинга, принял делегацию из Индии во главе с руководством метро Колкаты. Гостям провели экскурсию по предприятию и показали ключевые этапы создания современного подвижного состава.

Представители индийской стороны изучили российские практики проектирования вагонов, решения в сфере цифровизации и автоматизации производства, а также систему контроля качества продукции. По итогам визита делегация высоко оценила технологическое оснащение предприятия и культуру производства.

Сотрудничество между сторонами развивается последовательно. Ранее индийские инженеры прошли обучение в Корпоративном университете ТМХ. В 2023 году консорциум под управлением ТМХ выиграл тендер на производство и поставку 1920 вагонов электропоездов дальнего следования для железных дорог Индии. Проект стал одним из крупнейших в железнодорожной отрасли двух стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.