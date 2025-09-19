Делегация из Узбекистана продолжает перенимать опыт ОЭЗ в Дубне

ОЭЗ «Дубна» с деловым визитом посетила делегация Самаркандской области в сопровождении представителей Посольства Республики Узбекистан в России и правительства Московской области. Цель визита — изучить эффективные практики лучшей в регионе технико-внедренческой зоны, наладить взаимовыгодное сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Сегодня Узбекистан является важным партнером России в Центральной Азии, республика успешно реализует множество совместных проектов в различных сферах деятельности с Московской областью, в том числе активно налаживаются связи между территориями развития, технологическим бизнесом. Визит в регион и в ОЭЗ «Дубна» также направлен на дальнейшее улучшение бизнес-среды и поддержку субъектов предпринимательства.

Узбекскую делегацию из пяти человек возглавил заместитель хокима Самаркандской области Хуршидбек Самиев, в ее состав также вошли представители Посольства Республики Узбекистан в России. От правительства Московской области делегацию сопровождал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Адиль Ганцов.

В холле конгресс-центра ОЭЗ на интерактивном экране гостям предоставили возможность увидеть всю территорию с самых разных ракурсов. Кроме того, им продемонстрировали макеты подмосковных индустриальных парков «Титан» и «Ключ», строительство которых и работу с инвесторами осуществляет управляющая компания ОЭЗ — всего УК курирует 8 индустриальных площадок в регионе.

Комментарии первого заместителя генерального директора ОЭЗ «Дубна» Романа Хомякова в холле и на последующей встрече дополнили общую картину. Руководитель дал разъяснения по услугам, которые управляющая компания оказывает инвесторам, льготам и преференциям для резидентов, арендуемым площадям и условиям строительства научно-производственных предприятий. Много внимания было уделено действующей инфраструктуре, планам по ее развитию, комфортной среде, созданной для предпринимателей УК, а также поддержке правительства Московской области.

«Наша ОЭЗ — лидер инвестиционной привлекательности в России и лучшая бизнес-площадка в регионе, в том числе благодаря мерам государственной поддержки, особому вниманию к развитию федерального проекта со стороны правительства Подмосковья. Самая востребованная мера поддержки резидентов — возмещение затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры и приобретение оборудования. Также им предоставляются льготные кредиты и гранты, другая финансовая помощь, что позволяет компаниям сокращать издержки», — подчеркнул Роман Хомяков.

Наглядно увидеть развитие ОЭЗ «Дубна» за 20 лет деятельности позволила экскурсия на обе ее площадки, которую провел начальник отдела информационно-аналитического обеспечения Олег Галанкин. Также делегация побывала на заводах «Паскаль Медикал», где разрабатывают и производят медицинские изделия одноразового применения, и «НПФ Промрессурс», специалисты которого разрабатывают и внедряют технологии рентген-термостабилизации для обработки металлорежущего инструмента. На высокотехнологичных предприятиях резидентов гостям продемонстрировали весь цикл автоматизированного производства продукции, которая сегодня пользуется высоким спросом как отечественного, так и зарубежного рынка.

В завершении экскурсии заместитель хокима Самаркандской области Хуршидбек Самиев отметил, что информация о подмосковной ОЭЗ «Дубна» и в целом визит были полезными, высказал готовность к дальнейшим контактам и сотрудничеству.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.