Дела плохи: более 200 торговых центров могут закрыться в России

«Коммерсант»: более 200 торговых центров в России могут закрыться в 2025 году

Из-за роста ключевой ставки Центробанка кредитная нагрузка у многих российских торговых центров в РФ увеличилась. Из-за этого в 2025 году 200 таких объектов инфраструктуры могут обанкротиться, сообщает « Коммерсант ».

Союз торговых центров России попросил у министра экономики РФ Максима Решетникова выделить льготные кредиты компаниям, которые владеют торговой недвижимостью. В качестве меры предлагают просубсидировать ставку до 7-10%, а также запретить банкам менять условия по нынешним займам с плавающей ставкой.

При этом эксперты уверены, что вряд ли у владельцев торговых центров получится добиться мер поддержки. Их бизнес не считается стратегической сферой.

Ранее сообщалось, что затраты на обеспечение безопасности в торговых центрах РФ за год увеличились на 30-40%. В крупных городах расходы на это составляют от 2 до 10 млн рублей в год.