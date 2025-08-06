Дефляция в России составила 0,13% с 29 июля по 4 августа

В России в период с 29 июля по 4 августа наблюдалось снижение потребительских цен. Дефляция составила 0,13%, а неделей ранее она была 0,05%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 4,6%. Больше всех подешевели картофель (-10,8%), белокочанная капуста (-9,7%), столовая свекла (-9,6%).

Также цены на рис упали на 0,7%, а куриные яйца подешевели на 0,6%. Вареные колбасы и фруктово-ягодные консервы для детского питания снизились в стоимости на 0,2%.

Между тем цены на свинину выросли на 0,6%, пшено — на 0,3%, мясные консервы — на 0,2%. Также подорожали некоторые медикаменты, например, левомеколь (+0,7%), трекрезан (+0,6%), лизобакт (+0,4%).

В целом с начала месяца цены снизились на 0,07%. Однако с начала года они увеличились на 4,37%.

Ранее стоимость бензина Аи-95 на бирже побила рекорд сентября 2023 года. Она перешагнула отметку 77 тыс. рублей за тонну.