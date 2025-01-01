DE: В Европе могут подскочить цены из-за отключения поставок газа из России

В европейских странах опасаются роста инфляции в связи с отключениями поставок российского газа. В 2024 году «Газпром» поставил по этому маршруту около 15 млрд кубометров топлива, сообщает РИА Новости .

Ранее пресс-служба российского газового гиганта сообщала, что Москва прекратила поставки газа в Евросоюз через Украину после завершения срока действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом», который был подписан 30 декабря 2019 года.

«Маловероятно, что окончание договора приведет к повтору сценария 2022 года с ростом цен на газ, поскольку его объемы сократились, но по мере адаптации энергетического рынка остаются опасения по поводу инфляции», — пишет британская газета Daily Express.

Из материала следует, что на сегодняшний день «Балканский поток» остался единственным источником российского трубопроводного газа для Европы. Он принимает голубое топливо из «Турецкого потока». Газ по «Балканскому потоку» получают Румыния Греция, Северная Македония, Сербия, Венгрия, а также Босния и Герцеговина.

Ранее стало известно, что Национальная комиссия Украины по энергетике решила повысить тариф на прокачку газа в четыре раза с 1 января 2025 года. Это связано с прекращением транзита российского газа.