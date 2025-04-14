Что-то хуже рецессии: основатель Bridgewater спрогнозировал будущее экономики США

Создатель одного из самых крупных в мире хедж-фондов Bridgewater Associates Рэй Далио, состояние которого оценивается в 14 млрд долларов, заявил, что торговая политика американского президента Дональда Трампа создаст угрозу для экономики мира. Об этом сообщает РБК .

Соединенные Штаты находятся довольно близко к рецессии. Однако, если с этим не удастся справиться, страну ждет кое-что хуже, сказал миллиардер в эфире NBC.

Рецессией называют ситуацию, когда ВВП уменьшается не менее двух кварталов подряд. При этом Штаты столкнулись с более сложной проблемой. Возможен крах денежно-кредитной системы, добавил Далио.

По мнению миллиардера, меняются как США, так и миропорядок. Ситуация схожа с тем, что было в 1930-х годах.

Ранее сообщалось, что 3/4 американцев ждут повышения цен в США на фоне новых пошлин. Опрос провели телеканал CBS News и организация YouGov.