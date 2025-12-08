Эксперт назвал, что может вызвать чрезмерное охлаждение российской экономики

Полная компенсация таких проинфляционных факторов, как повышение НДС, индексация тарифов ЖКУ, утильсбор, мерами денежно-кредитной политики Банка России может привести к чрезмерному охлаждению экономики. В такой ситуации регулятор уменьшит шаг снижения ключевой ставки, сообщил РИАМО профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

ЦБ РФ уже фактически обрисовал траекторию поведения ставки в 2026 году — медленное снижение и выход на рубеж 13% к концу года, отметил он.

«Первоначальные планы снижения до 11%, объявленные в начале кампании по снижению „ключа“, когда отрицательные темпы составляли 100-200 базисных пунктов, были дезавуированы после октябрьского снижения на 0,5%. Тогда ЦБ РФ дал понять, что будет выдерживать данный темп снижения ставки в ближайшем будущем», — сказал Толкачев.

Несмотря на сохранение жесткой кредитно-денежной политики, ЦБ РФ фиксирует новые проинфляционные факторы: повышение НДС в 2026 году, более высокая индексация тарифов на ЖКУ, изменения в расчете утилизационного сбора и ситуация на рынке топлива.

«Полная компенсация этих факторов мерами денежно-кредитной политики может привести к чрезмерному охлаждению экономики», — заявил экономист.

Поэтому регулятор считает, что нужно продолжить снижение ключевой ставки, но уменьшить его шаг и повысить прогнозную траекторию ставки, заключил Толкачев.

