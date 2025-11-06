Чтобы понять, что делать со своими сбережениями, продолжать ли хранить их на депозите или выбрать какой-то альтернативный путь, нужно четко понимать две вещи: что будет с ключевой ставкой ЦБ и к какому типу инвесторов принадлежит человек — консервативному, умеренному или агрессивному, заявил РИАМО основатель и генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.

Определяя траекторию ключевой ставки, мы считаем, что в декабре текущего года ЦБ может пойти еще на один шаг снижения ключевой ставки на 0,5–1%, говорит он. После чего в первом квартале 2026 года, вероятно, будет пауза в цикле снижения.

«Во второй половине 2026 года мы ожидаем продолжения снижения ключевой ставки в базовом сценарии с целью 12–13% на конец года», — прогнозирует эксперт.

Депозиты для консервативных

При такой динамике рублевые консервативные инструменты в виде депозитов по-прежнему будут актуальны как до конца текущего года, так и в первой половине 2026 года. Поэтому разумным решением сегодня для консервативных инвесторов выглядит остаться в депозитах (открыть новые депозиты со сроком 6–12 месяцев, ставки 13–14%). На больший срок открывать не имеет смысла, так как точная макроэкономическая перспектива пока остается неопределенной, полагает Исаков.

Биржевые фонды ликвидности и ОФЗ для умеренных

«Для инвесторов с умеренным риском мы бы рекомендовали рассмотреть биржевые фонды ликвидности и ОФЗ. Первые позволяют получать доход по ставке очень близкой к ключевой и при этом не думать о необходимости постоянного перекладывания. Так как ставка в таких фондах динамическая и при росте ключевой ставки она также растет, при снижении — падает. Это позволяет всегда получать доход выше депозитного. А учитывая достаточно высокую ликвидность фондов инвестору открывается возможность снятия и пополнения капитала в любой момент, что выгодно отличает продукт от депозитов», — объясняет эксперт.

Вторые (ОФЗ) позволяют зафиксировать порядка 15% на длительную перспективу 3–5 лет. Причем доходность может быть и выше за счет прироста стоимости тела самой облигации. По нашим расчетам, +15–20% к купонной доходности на горизонте 1–2 лет. Однако при таких инвестициях стоит учитывать рыночный риск, если вы не планируете удерживать облигации до погашения, подчеркивает Исаков.

Инвестиции в облигации для агрессивных

Наконец, агрессивные инвесторы могут рассмотреть инвестиции в корпоративные облигации с фиксированным купоном, отмечает эксперт. Последние способны в зависимости от кредитного рейтинга предложить купонную доходность от 18 до 23% годовых на горизонте 2–3 лет. Однако, как и с ОФЗ, стоит иметь в виду и рыночный риск, и возможный кредитный риск самого эмитента.

«Понятно, что идеального решения не существует, поэтому мы по-прежнему напоминаем, что диверсификация является важным инструментом распределения рисков инвестора. Если вы рассматриваете любые инструменты, кроме депозитов, старайтесь распределить доли в зависимости от вашего риск-профиля и горизонта инвестирования между ОФЗ, биржевыми фондами ликвидности, корпоративными облигациями. В этом случае вероятность получить сбалансированную и более высокую доходность существенно возрастет», — резюмирует эксперт по инвестициям.