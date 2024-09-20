Число трудоспособных граждан в России может упасть до 75 млн к 2050 году

По информации Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, число трудоспособных граждан в России может упасть до 75 млн к 2050 году, сообщает «Лента.ру» .

При этом уже к 2030 году число работающих граждан в стране упадет до 87,3 млн человек. Эти процессы будут сопровождаться повышением производительности и автоматизацией труда, сообщают «Ведомости».

Ученые разработали свой прогноз на основе двух сценариев. Первый — при ежегодном росте ВВП составит 2%, а второй — 3,2%. Согласно первому сценарию, число занятых в стране к 2030 году составит 68,9 млн человек, а к 2050 году — 66 млн человек. По второму — число работающих к 2030 году сократится до 69,9 млн человек.

Особенно ситуация с оттоком рабочей силы коснется сельского хозяйства и торговли. При этом доля работников здравоохранения вырастет с 6,2 до 7,6%, в образовании — с 7,6 до 8%, а в научной сфере — с 2,3 до 3,1%.

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