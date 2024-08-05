Число предостережений бизнесу в России в общепите и пищевом производстве выросло

Число предостережений бизнесу в сфере общепита, производства и торговли пищевой продукцией в 2023 году значительно увеличилось. Речь идет о предостережениях от всех уполномоченных контролеров, куда входят Роспотребнадзор, Роструд, Ространснадзор и МЧС, сообщает РБК.

Свыше чем в 2,5 раза выросло количество вынесенных предостережений в розничной торговле пищевыми продуктами в специализированных магазинах. В 2023 году число таких предостережений составило 34,2 тыс. в 2023 году.

Помимо этого, почти в два раза увеличилось число вынесенных предостережений в общепите, в 2023 году было выписано 76,9 тыс. предупреждений.

В два раза стало выше число предостережений компаниям, занимающимся производством мясной продукции, в 2,5 раза — производителям консервов из рыбы.

Согласно закону о госконтроле, предостережения относятся к видам профилактических мероприятий.