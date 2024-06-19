Число МСП в Подмосковье увеличилось почти на 50% за пять лет

В Подмосковье стабильно растет количество предпринимателей. Общая численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства превышает 1,9 млн сотрудников, а с 2019 года численность трудоустроенных в организациях МСП выросла почти на 50%. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций.

«Численность занятых в МСП Московской области, включая индивидуальных предпринимателей, составила в 2023 году более 1,9 млн человек, с 2019 года этот показатель вырос на 47%. Динамика развития сектора позволяет рассчитывать, что порог в 2 млн трудоустроенных на предприятиях МСП региона будет преодолен уже к концу 2024 года», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также отметила, что общее число компаний сектора МСП с 2019 по 2023 год лет выросло в 1,2 раза, почти до 440 тыс. субъектов к началу 2024 года. Количество самозанятых в Подмосковье за тот же отчетный период выросло в 8,9 раз и на начало этого года составило более 650 тыс. граждан.

Активному развитию сектора МСП в регионе способствуют благоприятные условия ведения бизнеса, созданные в Подмосковье. Активную поддержку сектор, в частности, получает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Информация о мерах поддержки МСП, а также удобные электронные сервисы для предпринимателей размещены на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.