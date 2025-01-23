Численность сотрудников предприятий Истры составила 36,8 тыс человек в 2024 году

В 2024 году предприятия муниципального округа Истра продемонстрировали достойные результаты в области занятости. Среднесписочная численность сотрудников возросла и составила 36 820 человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

Рост свидетельствует о положительных тенденциях в экономике округа и активном развитии местных предприятий. Увеличение числа работников указывает на расширение бизнеса, создание новых рабочих мест и повышение привлекательности округа для инвесторов.

Такие результаты подтверждают правильность выбранной стратегии поддержки предпринимательства, которую реализует администрация муниципального округа Истра и правительство Московской области.

Открытие новых бизнес-инкубаторов, обучение и повышение квалификации кадров, а также создание условий для стартапов — все это способствует созданию благоприятной экосистемы для бизнеса.

Работа в этом направлении продолжится.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.