Чешская группа Home Credit покинула капитал компании «Хоум кредит страхование»
Представители чешской группы Home Credit решили покинуть капитал российской компании «Хоум кредит страхование». Почти половина страховщика перешла гражданину Грузии Авигдору Ярдени, сообщает Агентство Бизнес Новостей.
Ранее бизнесмен участвовал в процессе выхода чешской группы из финансовых активов РФ. Два года назад европейская структура потеряла контроль в «ХКФ банке», «Хоум кредит страховании» и микрокредитной организации «Купи не копи». Она предоставила по 1% долей в фирмах Ярдени.
Минувшим летом 50,5% страховщика завладел «ХКФ банк». Сейчас в роли главного собственника кредитной организации выступает компания «Хоум капитал».
Ранее золотодобывающая компания Solidcore Resources (бывшая Polymetal) подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи. Решение приняли из-за санкций США против торговой площадки.