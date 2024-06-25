Чешская группа Home Credit покинула капитал компании «Хоум кредит страхование»

Ранее бизнесмен участвовал в процессе выхода чешской группы из финансовых активов РФ. Два года назад европейская структура потеряла контроль в «ХКФ банке», «Хоум кредит страховании» и микрокредитной организации «Купи не копи». Она предоставила по 1% долей в фирмах Ярдени.

Минувшим летом 50,5% страховщика завладел «ХКФ банк». Сейчас в роли главного собственника кредитной организации выступает компания «Хоум капитал».

Ранее золотодобывающая компания Solidcore Resources (бывшая Polymetal) подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи. Решение приняли из-за санкций США против торговой площадки.