Часть российских пенсионеров получит проиндексированную пенсию в декабре

Некоторые работающие и неработающие пенсионеры России уже в декабре 2024 года получат проиндексированную пенсию, об этом сообщил глава Социального фонда РФ Сергей Чирков, пишет ТАСС .

«В январе уже наши граждане, и работающие, и неработающие, получат сумму пенсии с учетом индексации. Более того, как вы знаете, у нас пенсия платится досрочно тем, у кого график выплаты в начале января, поэтому в декабре уже будут суммы с учетом индексации многим выплачены», — заявил на заседании в Госдуме Чирков.

Проиндексированные пособия получат граждане, чьи выплаты выпадают на начало месяца. Все остальные россияне также получат проиндексированные пенсии, но в свои даты после праздничных выходных.

В настоящее время фонд проводит подготовительную работу к индексации, выделенных средств на эти цели достаточно.