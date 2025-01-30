Чаплин: в стране проиндексируют выплаты участникам ВОВ, чернобыльцам и Героям РФ

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что в стране пересмотрели не только размеры пособий по безработице, но и ежемесячные выплаты для отдельных категорий граждан: участников ВОВ, чернобыльцев, Героев России так далее, сообщает RT .

Чаплин отметил, что с 1 февраля в стране проиндексируют более 40 видов социальных выплат. Например, максимальный размер пособия по безработице превысит 15 тыс. рублей. Индексацию произведут на 9,5%, что соответствует уровню инфляции.

Изменения коснутся и других выплат. Маткапитал на первого ребенка составит 690,3 тыс. руб., на второго и последующих — 912,2 тыс. руб. Единовременное пособие при рождении поднимется до 26,9 тыс. руб. До этого выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы оставались неизменными, но не в этом году.

«Данная мера имеет критическое значение для поддержания покупательской способности населения и обеспечения социальной стабильности в стране», — заявил Чаплин.

Индексация особенно актуальна для уязвимых слоев населения. Таким образом социальная политика адаптируется к меняющимся условиям экономики, обеспечивает достойный уровень жизни и защищает права граждан, отметил депутат.

Ранее Чаплин заявил, что в апреле 2025 года в России проиндексируют социальные пенсии на 14,75%. К концу года средний размер выплат достигнет 15 456 рублей.