Бывший российский актив IKEA обрел нового владельца

15 мая в компании «Торг», ранее принадлежавшей IKEA, произошла смена руководства. Новый глава — Ильханан Авшалумов — сменил Роберта Узилова спустя 10 дней после того, как суд разрешил компании выплатить долг в 9,3 млрд рублей в рассрочку, сообщает Постньюс .

Речь идет о средствах, которые организация должна государству после признания незаконной сделки. Ранее «Торг» перевел 12,9 млрд руб. ирландской Fami Limited. Позже сумма требований снизилась. Теперь компании предстоит гасить долг ежемесячно по 289 млн руб. до 2028 года. Условием стал залог — вероятно, речь о складе в Подмосковье, где ранее хранились товары IKEA.

Компания объяснила в суде, что ищет инвестора. До конца 2024 года «Торг» принадлежал IKEA, затем перешел под контроль российского юрлица, и теперь снова сменил владельца.

На фоне этих событий IKEA зарегистрировала в Роспатенте новый товарный знак — на рынке это расценивают как возможный намек на возвращение бренда в Россию.