сегодня в 14:19

Бывший губернатор Приморья заявил о плохой зависимости от Китая по лесу

Владелец финансово-промышленной группы ТИГР и экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин заявил, что развитие России и Китая задает тренды в последнее время. Однако в этом есть и негативные факторы, например, лес, сообщает РБК .

Дарькин обратил внимание на проблемы в поставке лесоматериалов в Китай. По его словам, у России в этом направлении плохая зависимость. Он призвал принимать меры.

«Надо выстраивать более эффективную государственную политику в отношении леса, помогать предприятиям, делать льготные кредиты, финансовые и налоговые сервисы», — заявил Дарькин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «забрал» Индию и Россию. Он опубликовал пост, сопроводив его фотографией. На снимке изображены российский лидер Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.