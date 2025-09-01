Было ожидаемо: эксперты рассказали о росте цен на свинину

NTech: за год свинина подорожала на 31%

Аналитическая компания NTech провела исследование, согласно которому, основные сырье для производства колбас — свиной окорок — с августа 2024 года выросло в цене на 31%, сообщает газета «Известия».

«В этом году рынок свинины перешел в стадию „зрелого роста“, когда уже нет огромных приростов, которые были в последние 10−15 лет», — заявил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

По итогам семи месяцев объем производства свиней на убой в сельскохозяйственных организациях находится «практически на уровне предыдущего года», сообщил Юрий Ковалев. По данным НСС, в период с января по июнь в России было произведено 3,03 миллиона тонн свинины в живом весе.

Юрий Ковалев подчеркнул, что на сокращение объемов производства свинины также оказала влияние «сложная ситуация» в приграничных регионах, таких как Курская и Брянская области.