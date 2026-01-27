Экономические реформы премьер-министра Велокобритании Кира Стармера усугубили кризис в стране, из-за чего британцам предложили освоить русский мат и самогоноварение, сообщает «Царьград» .

Экономические меры, принятые правительством лейбористов под руководством Стармера, привели к росту налогов и введению новых ограничений для граждан Великобритании. В результате в стране усилился экономический кризис.

Издание The Telegraph отмечает, что новые законодательные инициативы, включая ужесточение наказания за вождение в состоянии опьянения, повышение налогов для предпринимателей и введение минимальных цен, могут привести к массовому закрытию пабов и баров.

Автор публикации предложил британцам перенять опыт России и освоить русский мат, который, по его словам, помогает справляться с трудностями благодаря мрачному юмору.

«Нам пора освоить то, что в России называют словом mat — мрачный и непристойный юмор, который помогает сделать жизнь более терпимой. Не исключено, что нам придется искать вдохновение на востоке», — написал журналист.

Также, по мнению автора, в новых условиях британцам может пригодиться искусство самогоноварения, поскольку политика жесткого ценообразования на алкоголь и фискального давления на бизнес может подтолкнуть людей к самостоятельному производству спиртного.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.