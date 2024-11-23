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Британский HSBC остановил обработку платежей клиентов из России и Белоруссии

Британский HSBC принял решение приостановить обработку платежей от розничных клиентов из России и Белоруссии. Все платежи россиян и белорусов будут задержаны для дополнительной проверки и могут быть отклонены, сообщается на сайте кредитной организации.

«Любые платежи, обработанные через HSBC с участием РФ или Беларуси, могут быть задержаны для дальнейшего рассмотрения и могут быть отклонены/аннулированы по нашему усмотрению», — говорится в заявлении банка.

В HSBC призвали граждан РФ и Республики Беларусь искать альтернативные решения для данных операций.

В октябре прошлого года HSBC заявил о прекращении обслуживания денежных переводов корпоративных клиентов из РФ и Белоруссии. Причиной стали введенные в отношении стран санкции.

Ранее стало известно, что после начала СВО крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus закрыл около 20 тыс. счетов, которые принадлежали 7 тыс. гражданам РФ.