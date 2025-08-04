сегодня в 16:08

Британская компания открыла крупнейшее за 25 лет нефтегазовое месторождение

Британская компания BP заявила, что обнаружила у берегов Бразилии крупнейшее за 25 лет нефтегазовое месторождение, сообщает ТАСС .

Оно расположено в бассейне Сантос, что в 400 км от Рио-де-Жанейро. Площадь месторождения — более 300 квадратных километров.

На фоне открытии акции компании взлетели. Они подорожали на 1,5% на Лондонской фондовой бирже.

В BP отметили, что это уже 10-е месторождение, найденное в текущем году.

Ранее крупное месторождение нефти и природного газа было обнаружено на северо-западе Польши. Его запасы могут составлять 22 млн тонн нефти, а также 5 млрд куб. м газа.