Бразилия в январе уменьшила поставки кофе в РФ на треть

В прошлом месяце Бразилия снизила объем поставок кофе на российский рынок примерно на треть в годовом выражении, сообщает РИА Новости .

По информации бразильской статслужбы, в январе местные компании экспортировали кофе в РФ на 35,7 млн долларов против 52,4 млн в начале 2025 года. Так, сумма поставок этого зерна уменьшилась на 31,9%.

Если же провести анализ месячной динамики, то к декабрю 2025 года, когда сумма экспорта кофе была 66,5 млн долларов, показатель понизился уже почти вдвое.

По итогам января РФ вошла в десятку крупнейших импортеров бразильского кофе. По сумме закупок Россия находится на седьмом месте. Больше всего у Бразилии этот товар закупают США (166,2 млн долларов), ФРГ (140,6 млн долларов) и Италия (87,6 млн долларов).

На четвертом месте — Япония (77,1 млн долларов), затем идут Бельгия (66,1 млн долларов) и Турция (39,6 млн долларов). На восьмом месте располагаются Нидерланды (35,2 млн долларов), а замыкают топ-10 Франция (30,2 млн долларов) и Канада (29 млн долларов).

Ранее опрос среди 5,6 тыс. россиян показал, что 36% из них не могут обойтись без утреннего кофе натощак.

