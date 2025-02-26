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BP снова будет инвестировать в крупное нефтяное месторождение в Ираке

Транснациональная нефтегазовая компания BP договорилась с правительством Ирака об инвестировании в крупное нефтяное месторождение в провинции Киркук, сообщает «Интерфакс» .

В договоренности входят рост добычи и ее стабилизация, бурение, восстановление и ремонт скважин, строительство инфраструктуры, проекты по расширению газовых месторождений. Законопроект будет окончательно ратифицирован правительством.

Сначала предусматривается добыча нефти и газа в размере более 3 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Контракт подразумевает, что добыча может достичь 20 млрд баррелей.

Исполнительный вице-президент BP Уильям Лин отметил, что договор обеспечивает доступ к существенным ресурсам к провинции, которая считается одной из самых богатых углеводородами в мире. Соглашение основывается на давнем стратегическом партнерстве с Ираком.

Нефтяное месторождение расположено в провинции Киркук и частично в провинции Эрбиль в Курдистане. Добыча нефти здесь началась в 1934 году. Запасы нефтяного месторождения составляют 8,7 млрд баррелей.

Ранее стало известно, что в 2024 году предприятия «Газпром нефти» достигли рекордных показателей. Компания отчиталась о значительном росте объемов добычи углеводородов и переработки нефти.