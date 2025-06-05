Больше половины россиян уже нашли замену ушедшим брендам

Опрос показал, что каждый второй россиянин ждет возвращения ушедших брендов

Согласно результатам опроса, проведенного Familia, стало известно о том, что каждый третий россиянин нашел замену зарубежным ушедшим брендам одежды среди российских марок, сообщает Газета.ru .

Отмечается, что каждый четвертый опрошенный, наоборот, очень ждет возобновления продаж иностранных брендов, особенно люксовой обуви и аксессуаров.

Известно, что среди одежды наиболее популярными производителями среди россиян является Китай — приобретали 59% респондентов, Турция — 50%, Европа — 29% и Белоруссия — 22%. В некоторых регионах РФ граждане выбирают Казахстан и Узбекистан.

Еще 68% опрошенных при выборе одежды обращают внимание на страну-производителя и бренд. 49% россиян во время шоппинга покупали вещи российских марок, 19% респондентов отдали предпочтение зарубежным брендам. А еще 32% покупателя вовсе не обратили внимание на страну происхождения вещи.

Так, среди 1 тыс. опрошенных россиян каждый второй заявил, что страна производства и бренд не играют ключевой роли при решении купить вещь, решает то, как этот продукт выглядит. Только 9% респондентов в такой ситуации предпочитают иностранные марки.