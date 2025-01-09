Болгария сообщила о временном прекращении поставок газа из Азербайджана

В болгарской компании «Булгаргаз» заявили о прекращении поставок природного газа из Азербайджана до 11 января. До этого времени поставки топлива будут осуществляться из Турции и других стран, сообщается на сайте компании.

«Из-за технических проблем один из поставщиков компании „Булгаргаз“ с 7 января приостановил поставки природного газа», — говорится в сообщении.

В «Булгаргазе» добавили, что компании удалось оперативно найти альтернативный источник поставок голубого топлива, в том числе из Турции. При этом дополнительных расходов из бюджета не потребовалось.

Ранее стало известно, что Китай требует от России особых условий для запуска газопровода «Сила Сибири-2». Пекин создает серьезные трудности для поставок российского газа.