Более 9 тыс предприятий Москвы стали прибыльными в первом квартале 2024 года

Свыше 9 тыс. столичных крупных и средних предприятий по итогам первого квартала текущего года продемонстрировали положительный финансовый результат, сообщила заммэра Москвы, руководитель городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Их совокупная прибыль составила порядка 2,6 трлн рублей.

«По итогам первого квартала 2024 года к прибыльным относились более 9 тыс. предприятий, или почти 70% работающих в столице крупных и средних компаний. Они получили прибыль в размере 2,6 трлн рублей, что на 7% превысило результат января-марта прошлого года. Также почти 16% от совокупного оборота — почти 410 млрд рублей — составила прибыль крупных и средних предприятий торговли», — прокомментировала Мария Багреева.

Помимо этого, почти по 15% пришлось на компании финансового сектора и обрабатывающей промышленности — 395 млрд и 382 млрд рублей соответственно.

К прибыльным организациям относят те компании, которые имели положительный финансовый результат.

«Более всего нарастили прибыль крупные и средние компании, ведущие профессиональную, научную и техническую деятельность: в первом квартале она выросла на 82% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 190 млрд рублей. В сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений показатель увеличился почти на 80% — до 28,6 млрд рублей, в строительном секторе — на 77%, до 119,4 млрд рублей», — добавила заммэра.

В выборку не входят государственные и муниципальные учреждения, банки, страховые организации, а также пенсионные фонды.