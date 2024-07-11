Более 800 экспортеров поддержало Подмосковье с начала года

По итогам первого полугодия 2024 года содействие фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонда поддержки ВЭД МО) получили в общей сложности 864 уникальных компании, представляющие сегмент МСП и развивающие экспортную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«За шесть месяцев 2024 года более 860 компаний МСП воспользовались услугами подмосковного фонда поддержки ВЭД. Например, это предприятия, которые при содействии фонда стали участниками 13 международных выставок, трех международных бизнес-миссий, 12 семинаров и вебинаров», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева

Так, участниками образовательных мероприятий и акселератора для начинающих экспортеров стали в общей сложности 660 уникальных компаний. Участие в международных выставках приняли почти 100 предприятий МСП.

По данным фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области в среднем МСП-экспортеры, пользующиеся экспортной поддержкой региона, заключают по три экспортных контракта в год. При этом в качестве региональной поддержки они в среднем получают по четыре услуги подмосковного фонда поддержки ВЭД.

Услуги фонда предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Меры поддержки экспортерам Подмосковья оказывают в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России.

Ознакомиться с полным перечнем мероприятий для экспортеров и подать заявку на участие можно на сайте фонда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.