Более 8 млн рублей сэкономила мебельная фабрика Подмосковья по нацпроекту

На фабрике «Живые диваны», выпускающей в Ногинске Богородского округа мебель под брендом MOON, оптимизировали производство опор. На сегодняшний день реальный экономический эффект от внедренных мероприятий в рамках нацпроекта составил 8,4 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В течение нескольких месяцев сотрудники предприятия совместно с экспертами регионального центра компетенций (РЦК) Московской области проводили диагностику производственных процессов, а затем начали реализовывать планы по оптимизации.

Внедрение бережливого производства позволило добиться следующих результатов: время производства сократилось на 43%, запасы снизились на 45%, выработка увеличилась на 80%. Важным моментом является то, что эти результаты были достигнуты с минимальными затратами благодаря использованию проектного подхода и инструментов бережливого производства.

На данный момент составлены дальнейшие планы развития компании для увеличения производительности труда на 5% по сравнению с предыдущим годом. На предприятии приступают к оптимизации процесса производства мебельных механизмов.

Предприятие «Живые диваны» считается одной из крупнейших мебельных фабрик Подмосковья. Компания работает 29 лет, выпускает диваны, кресла, кровати, матрасы и другую мебель, а также аксессуары к ней, под торговой маркой MOON.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.