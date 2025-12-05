Более 70 тыс рублей: какой будет максимальная пенсия в России

Экономист Светлана Сазанова провела расчеты и выяснила, что максимальная пенсия в России вырастет до 72,2 тыс. рублей, сообщает «Абзац» .

Она отметила, что с 1 января 2026 года пенсионный коэффициент поднимется до 156,76 рубля. Если у человека накопилось 40 лет стажа и годовой доход составляет 2 759 000 рублей, то страховая часть пенсии составит 62 704 рубля.

«Не забудем добавить фиксированную выплату, которая в 2026 году составит 9584 рубля. Итого максимальная пенсия составит 72 288 рублей. Чтобы получить максимальную пенсию, необходимо в течение 40 лет получать зарплату 229 917 рублей ежемесячно до вычета НДФЛ», — рассказала экономист.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева заявила, что предложение установить минимальную пенсию в 50 тыс. рублей является популистским и не подкреплено расчетами.

