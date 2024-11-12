Более 5,9 тыс участников из 80 стран мира собрались на форуме «Сделано в России»

Международный экспортный форум «Сделано в России» собрал в Москве более 5900 участников, включая представителей бизнеса, государственных структур, научных кругов, деловых объединений и институтов развития из более чем 80 стран мира, сообщает пресс-служба АО «Российский экспортный центр».

Форум, организованный Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов внешнеэкономической деятельности и поиска новых решений для поддержки экспортеров в условиях глобальных вызовов.

Основное внимание на форуме было сосредоточено на повышении конкурентоспособности российских товаров и услуг, а также на создании благоприятной среды для развития малых и средних предприятий. Форум стал платформой для обмена опытом и обсуждения инструментов поддержки, доступных для российских компаний. На 20 сессиях, дискуссиях и мастер-классах обсуждались темы господдержки экспорта, продвижения продукции агропромышленного комплекса через павильоны за рубежом, тенденции таможенного регулирования и др.

Для посетителей мероприятия была организована экспозиция, в которой более 50 отечественных производителей из различных регионов России продемонстрировали широкий спектр продукции. В рамках форума также была организована бизнес-миссия, в которой участвовали 65 российских компаний и 73 иностранных. Они провели более 200 деловых встреч.

Участники форума также обсудили развитие сервиса «Профессионалы экспорта» на цифровой платформе «Мой экспорт», который предоставляет услуги, способные облегчить жизнь бизнесу и помочь компаниям решать разнообразные экспортные задачи. Кроме того, на форуме были вручены награды победителям федерального этапа Всероссийской премии «Экспортер года». Поздравили компании с высокими достижениями руководители профильных министерств и крупнейших деловых объединений страны, подчеркивая важность экспортной деятельности для экономики России.

«Международный экспортный форум „Сделано в России“ стал важным шагом на пути к решению задач по развитию экспорта, которые находятся в фокусе работы Правительства. Форум продемонстрировал не только высокий интерес нашей страны и дружественных государств к развитию взаимовыгодного сотрудничества, но и значительный потенциал отечественных экспортеров, которые способны успешно конкурировать на мировом рынке. Благодаря проведенным переговорам, заключенным соглашениям и активному обмену опытом, мы уверены, у российских компаний появится еще больше возможностей для успешного развития и выхода на новые рынки», — отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Организатор Международного экспортного форума «Сделано в России» — Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). Генеральные партнеры — ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК.