Более 51 млн: суд отказал бывшей ИКЕЕ во взыскании за ошибки подрядчика

Арбитражный суд Московской области в результате разбирательства отказал бывшей российской компании ИКЕА ООО «Торг» в просьбе взыскать с подрядчика «А Плюс Девелопмент» более 51 миллионов рублей за ошибки во время строительства склада в поселке Есипово, сообщает Постньюс .

Завершив строительство, IKEA оставила за собой около 49,5 миллиона рублей в качестве гарантийных платежей. Подрядчик настаивал на их возврате, однако представители шведской корпорации заявили, что именно столько средств было потрачено на устранение дефектов, возникших в процессе строительства.

В конечном счете, судебное разбирательство показало, что большая часть требований ООО «Торг» была необоснованно завышена. Размер штрафных санкций был скорректирован в сторону уменьшения, и после взаимного пересчета претензий обе стороны фактически остались при своих интересах. Вместо изначально заявленных 51 миллиона рублей, IKEA получила лишь 1,66 миллиона.

После ухода IKEA с российского рынка ее бывшие юридические лица стали участниками многочисленных судебных разбирательств, охватывающих широкий спектр вопросов, включая налоговые претензии и разногласия с подрядчиками. В ряде случаев суды снижали или полностью отклоняли суммы, заявленные компанией, в том числе в резонансном деле с ФНС на сумму 12,9 миллиарда рублей.

