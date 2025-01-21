Более 500 тыс медицинских изделий произвели на подмосковном предприятии за год

Резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «АРКРЭЙ» произвела в 2024 году более 500 тысяч медицинских изделий: глюкометров, лабораторных анализаторов и тест-полосок. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

В нынешнем году инвестор планирует выпустить одних лишь тест-полосок для диагностики сахарного диабета более 500 тысяч упаковок, не считая другой продукции.

Компания «АРКРЭЙ» является одним из старейших резидентов ОЭЗ «Дубна». Уже более 11 лет компания поставляет на российский рынок продукцию для пациентов с сахарным диабетом. Сегодня компания выпускает еще и лабораторные анализаторы параметров мочи.

Резидент ОЭЗ работает над расширением технологического потенциала и модельного ряда выпускаемых изделий. В настоящий момент в портфеле компании 7 видов глюкометров, а на стадии регистрации два новых медизделия: анализатор гликированного гемоглобина и лабораторный анализатор.

Также активно ведется модернизация производства и его оснащение современным оборудованием. Сегодня на предприятии 8 высокотехнологичных производственных линий. В планах запустить еще одну по производству промывающих растворов для лабораторного оборудования, значительно нарастить объемы выпуска глюкометров, лабораторных анализаторов и тест-полосок.

В 2024 году на предприятии было произведено более 500 тысяч единиц медицинской продукции. А в 2025 году компания планирует выпустить только лишь тест-полосок для диагностики сахарного диабета в количестве более 500 тысяч упаковок.

Среди заказчиков резидента ОЭЗ «Дубна» — лаборатории, медицинские учреждения и аптечные сети не только в России, но и в Республике Казахстан. Кроме того, заключено соглашение с партнерами из Узбекистана. Первая отгрузка продукции компании запланирована на середину 2025 года. В настоящее время «АРКРЭЙ» ведет активную работу по расширению дистрибьютерской сети еще в двух странах СНГ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все особые экономические зоны в регионе заполнены. Он уточнил, что в Подмосковье действительно имеется пять особых экономических зон.

«Может для кого-то покажется это многовато, но факт в том, что они все заполнены и заполняются нашими партнерами. Мы стараемся строить еще и индустриальные парки. Там немножко другой налоговый режим, но кое-что, мы при желании тоже можем сделать так, чтобы каждое предприятие новое почувствовало поддержку», — сказал Воробьев.