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Более 5 млрд руб инвестируют в новые предприятия Подмосковья на «льготной земле»

Зампред правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева рассказала, что с начала года Мининвест Подмосковья заключил шесть договоров о предоставлении земельных участков под реализацию инвестиционных проектов по упрощенной процедуре — без проведения торгов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Запланированный объем инвестиций в рамках проектов, соглашения о реализации которых были подписаны с начала 2024 года, составляет 5,4 млрд рублей. Благодаря их реализации в регионе появятся почти 260 новых рабочих мест для жителей Подмосковья», — отметила зампред.

Так, без проведения торгов земельный участок в Сергиево-Посадском округе под расширение действующего производства получила компания «Комфорт М-8», которая построит здесь новый промышленный комплекс. Заявленный объем инвестиций превышает 1 млрд рублей.

На производстве, запуск которого запланирован на 2027 год, создадут около 80 новых рабочих мест.

Подобрать площадку для реализации проекта можно на инвестиционной карте Московской области. Инвесткарта создана в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.