Более 42 млрд рублей привлекла корпорация развития Подмосковья с января

С начала года корпорация развития Московской области (КРМО) привлекла 16 новых инвесторов, реализация их проектов позволит создать в регионе свыше 1,5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«Общий объем инвестиций компаний, которые с начала этого года подписали соглашения о реализации своих проектов на территории региона, оценивается в 42,5 млрд рублей. Это на 55% больше, чем было привлечено КРМО за аналогичный период прошлого года. На текущий момент в проработке КРМО находятся еще 365 инвестпроектов с общим объемом инвестиций порядка 360 млрд рублей. Это проекты, в том числе, в сфере медицинской и фармацевтической промышленности, станкостроения, радиоэлектронной промышленности, металлообработки», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, компания «ИНФРАПРО», занимающаяся производством технических газов, а также сервисным обслуживанием криогенного оборудования и аппаратов МРТ, построит новое предприятие в индустриальном парке «Есипово». Объем инвестиций составит более 1 млрд рублей. Компания «Интеграл Медикал» инвестирует свыше 500 млн в запуск импортозамещающего производства инновационного шовного материала, при использовании которого будет происходить полная регенерация швов.

Производитель салонных и воздушных фильтров запустит новое высокотехнологичное предприятие в Подмосковье. На новом заводе компания «Моторъ» будет производить салонные фильтры для систем кондиционирования и вентиляции автомобилей, а также элементы для очистки воздуха, который подается в двигатели внутреннего сгорания автомобилей. А компания «Механика», специализирующаяся на промышленном восстановлении деталей двигателей внутреннего сгорания, запустит производство по восстановлению двигателей не только легковых автомобилей, но и крупногабаритной строительной, специальной и сельскохозяйственной техники. Объем инвестиций составит более 400 млн рублей.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.