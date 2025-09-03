Более 3,8 млрд руб в виде поручительств получил бизнес Подмосковья в этом году

С начала года Московский областной гарантийный фонд выдал предпринимателям Подмосковья поручительств на сумму свыше 3,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«С начала 2025 года поддержку регионального гарантийного фонда получили 247 субъектовмалого и среднего предпринимательства. Суммарно бизнесу было выдано 311 поручительств на общую сумму более 3,8 млрд рублей. Поручительства фонда позволили предпринимателям привлечь 9,9 млрд рублей заемных средств», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Предприниматели Подмосковья могут воспользоваться поручительствами при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств. Поддержка Фонда позволяет субъектам МСП привлекать заемные средства для развития бизнеса: приобретения нового оборудования, расширения производства и решения других задач.

Так, поддержкой Московского областного гарантийного фонда воспользовалась компания «Бейквиль+», получившая поручительство на сумму 12,5 млн рублей. Компания занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Поддержка Фонда позволила привлечь 25 млн рублей кредитных средств, которые будут направлены на приобретение производственной недвижимости, чтобы в дальнейшем перевести производство на собственные площади.

Компания «Дина+», получившая поручительство на сумму 50 млн рублей. Предприятие занимается производством парфюмерных и косметических средств. Поддержка позволила привлечь 100 млн рублей кредитных средств, которые будут направлены на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств.

Подробнее о получении поручительств можно узнать на сайте Московского областного гарантийного фонда (https://mosreg-garant.ru/ru/).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.