Более 300 рабочих мест создадут на новом косметическом заводе в Солнечногорске

Компания «Миксит» завершает подготовительные работы для запуска производственно-складского комплекса в городском округе Солнечногорск. На новом предприятии компания планирует запустить производство всех видов уходовой косметики. На производственной площадке уже подготовлена вся необходимая инженерная инфраструктура. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На текущий момент на предприятии ведется работа с оборудованием: установка, монтаж и пусконаладка. Новый комплекс площадью 4 тыс. кв. м планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года. На сегодняшний день инвестиции в строительство и запуск предприятия оцениваются в 1,4 млрд рублей. Для жителей Солнечногорска компания планирует создать не менее 300 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов. Для „Миксит“, как для производителя, самая большая сложность — найти профильных специалистов — технологов, которые занимаются разработкой косметических рецептур», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На новом заводе в Солнечногорске установят современную систему непрерывного производства, в которую будет входить более 10 высокотехнологичных линий: бытовой химии, пеномоющих средств и уходовой косметики.

Запуск производства будет проходить в несколько этапов. На первом этапе планируется запустить в работу участок приготовления эмульсий — кремов, кондиционеров для волос и др. На данном участке уже завершен монтаж реакторов, сейчас ведутся пуско-наладочные работы. На втором этапе будет введен в работу участок приготовления пеномоя и бытовой химии. На этом участке уже идет монтаж оборудования, пуско-наладочные работы запланированы на конец октября. Третьим этапом будет запущен участок розлива продукции. После того, как все участки будут запущены, компания приступит к автоматизации процессов. Следить за качеством выпускаемой продукции будут специалисты технического контроля в отдельной лаборатории, которая также будет расположена на территории производственного комплекса.

«Сейчас спрос на нашу продукцию превышает наши возможности по ее выпуску, и поэтому новое производство с передовыми технологиями — идеальная возможность для быстрого реагирования на ситуацию на рынке. Мы стремимся закрыть потребности потребителя, предлагая продукт высокого качества по демократичной цене. На данный момент мощности действующего производства позволяют выпускать несколько миллионов единиц уходовой продукции для лица, тела и волос в месяц. В наших планах — увеличить объем выпускаемой продукции в три раза за счет запуска нового производственного комплекса», — говорит основатель компании «Миксит» Олег Пай.

На данный момент компания «Миксит» производит уходовую косметику в Наро-Фоминском округе, обеспечивая широкий ассортимент косметических средств для потребностей ключевых региональных и федеральных сетей и ведущих маркетплейсов. За последний год компания увеличила выпуск продукции практически в 2 раза. Помимо расширения объемов производства «Миксит» также расширяет и ассортиментные категории. Так компания успешно выпустила БАДы и бытовую химию.

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