Более 20 тыс субъектов МСП зарегистрировали в Подмосковье

В третьем квартале 2025 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области выросло более чем на 20 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«По итогам сентября количество субъектов МСП в Подмосковье составляет 462,6 тыс. Таким образом, рост этого показателя в третьем квартале — 20,3 тысячи. При этом по сравнению с годом ранее число МСП увеличилось на 15,5 тысяч», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, предприниматели в Подмосковье заняты в сфере машиностроения, медицины и образования, ИТ, сфере услуг и туризма, производстве детских товаров и многих других.

Зампред также напомнила, что информация о поддержке бизнеса в Подмосковье доступна на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.