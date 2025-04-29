Более 19,7 тыс тонн корнеплодов приобрели жители Подмосковья с начала года

За первые три месяца этого года жители Подмосковья купили свыше 19,7 тыс. тонн корнеплодов, что равняется 218 тоннам в день. Спрос на данную позицию товаров повысился на 8%, что обусловлено сезонностью — в зимне-весенний период на прилавках магазинов в качестве альтернативы можно приобрести только тепличные отечественные и импортные овощи. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Морковь, батат, свекла, репа, редька, сельдерей и другие столовые корнеплоды представлены в широком ассортименте в продуктовых магазинах, на рынках и в супермаркетах региона. Они богаты клетчаткой, что полезно для пищеварения, содержат витамины и минералы. Самые полезные и вкусные корнеплоды — сезонные. При выборе важно обращать внимание на целостность плодов — они должны быть твердые, без мягких участков и признаков порчи. Хранить их лучше в прохладном месте, а готовить по вкусу — варить, запекать, жарить или есть сырыми.

В продаже представлены корнеплоды как от отечественных и зарубежных производителей, так и выращенные на полях Подмосковья. В прошлом году региональные аграрии вырастили и собрали более 87,3 тыс. тонн столовой моркови, выращенной в открытом грунте. Крупнейшими сельхозтоваропроизводителями данного вида культур являются: АО «Агрофирма «Бунятино», ООО «МосАгроФуд — Д», ЗАО «Куликово», ООО «Овощная компания АЭСО», ООО «Дока — Генные Технологии». Приобрести продукцию региональных производителей можно в том числе и на сезонных ярмарках, график которых можно посмотреть на официальном сайте министерства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.