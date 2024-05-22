Более 1,7 тыс подмосковных компаний воспользовались экспортным онлайн-сервисом

Онлайн-сервис для экспортеров «Пять шагов для экспорта» был запущен в Подмосковье в сентябре прошлого года на инвестиционном портале региона. На сегодняшний день им воспользовались уже свыше 1 700 подмосковных компаний. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Экспортным онлайн-сервисом воспользовались уже 1 703 компании Подмосковья. Из них 468 — получили услуги фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Мы видим положительную динамику: предприниматели активно используют сервис и подают все больше заявок. Самые популярные запросы касаются участия в международных выставках и бизнес-миссиях — по этим направлениям суммарно подано 348 заявок, а также первичной консультации — тут мы получили 52 заявки», — рассказала зампредседателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По словам зампреда, в число приоритетных стран для экспортеров входят Беларусь, Казахстан, Китай и государства Ближнего Востока, а для выставок — ОАЭ, Узбекистан, Египет и Иран.

Онлайн-сервис «Пять шагов для экспорта» стал дорожной картой для предпринимателей. Он предлагает четкий алгоритм действий как для начинающих, так и для опытных бизнесменов.

Сервис помогает на всех этапах экспорта: выбор страны, поиск покупателей, заключение экспортного контракта, подготовка товара и логистика. А в разделе «Жизненные ситуации» представлены актуальные федеральные и региональные меры поддержки.

Сервис расположен на подсистеме инвестиционного портала Московской области, которая интегрирована с платформой «Мой экспорт» Российского экспортного центра.

Поддержка экспортеров Подмосковья осуществляется в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.