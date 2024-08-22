Более 17 тыс банок сока из фруктов и овощей произвели в Подмосковье за полгода

Яблочный сок полезен для пищеварения, апельсиновый сок — источник витамина С для иммунитета, томатный — улучшает деятельность желудочно-кишечного тракта. Подмосковные производители предлагают линейки соков прямого отжима, без сахара, восстановленные и фруктовые нектары. За первое полугодие на региональных предприятиях произведено более 17 900 банок сока из овощей и фруктов. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Таким образом, 8% напитка от общего объема производства в Центральном федеральном округе изготовлено в Подмосковье. В масштабах регионов страны, Московская область производит около 2% соков из овощей и фруктов, представленных сегодня на общероссийском рынке.

Специалисты Минсельхозпрод Московской области отметили производителей соков.

Это ООО «Производственная компания Лидер» в городском округе Люберцы с линейкой соков и нектаров «Swell» («Свелл»). В ассортименте сок прямого отжима из ежевики, черники, лесных ягод, клюквы, а также сок восстановленный апельсиновый, яблочный, томатный и другие.

В Балашихе расположена производственная площадка компании «Астраханка», где выпускают сок под маркой «Плодовое».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.