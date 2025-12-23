Более 1,2 тысячи подмосковных МСП выпускают зимнюю одежду и экипировку

В Московской области свыше 1,2 тысячи малых и средних предприятий производят зимнюю одежду и экипировку. За пять лет число таких компаний выросло почти на 26%, а занятость увеличилась на 42%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В Подмосковье в секторе малого и среднего предпринимательства работает более 1,2 тысячи предприятий, специализирующихся на производстве зимней одежды. За последние пять лет количество компаний в этой сфере увеличилось почти на 26%, а число занятых достигло 12,6 тысячи человек, что на 42% больше, чем ранее. Об этом рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В России общее число МСП, выпускающих зимнюю одежду и экипировку для зимних видов спорта, составляет 15 тысяч. По данным корпорации МСП, за пять лет их количество выросло на 7,5%, а занятость увеличилась на 60%. Годовая выручка предприятий в 2024 году достигла 411 млрд рублей, что на 24% выше показателя предыдущего года.

Генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что производство зимней одежды относится к высокотехнологичным сегментам легкой промышленности. За пять лет производители зимней экипировки увеличили число рабочих мест на 60%. Более 55% предпринимателей в этой сфере воспользовались мерами господдержки, каждый пятый — финансовыми программами. Среди производителей есть малые технологические компании, которые расширили производство благодаря льготному финансированию.

Среди МСП-производителей зимней одежды 10,2 тысячи выпускают верхнюю одежду, 4,2 тысячи — спецодежду, 700 предприятий производят спортивную экипировку, еще 300 — меховые изделия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.