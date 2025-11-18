Более 1,2 млрд рублей в виде льготных займов получили подмосковные промышленники

В этом году подмосковный бизнес получил льготные займы на сумму свыше 1 млрд рублей от фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО). Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«С начала года Фонд развития промышленности Московской области выделил промышленникам региона займы на сумму более 1,2 млрд рублей. Средства направлены на финансирование 18 инвестиционных проектов общим объемом вложений свыше 3,9 млрд рублей. Их реализация обеспечит создание более 430 новых рабочих мест в Подмосковье», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, производитель изделий из картона «Харменс Молоково» приобретет современное технологического оборудования на 46,5 млн рублей благодаря льготному займу ФРП МО. Это увеличит ежегодный выпуск картонных листов с 27 до 30 млн штук, улучшит качество продукции и ассортимент.

Подмосковные промышленники могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых на срок до 7 лет. Узнать больше о программах ФРП МО можно на сайте: https://frpmo.ru/.

Кроме этого, промышленные предприятия могут получить займы в ФРП РФ по льготным ставкам — 3% и 5% годовых. Ознакомиться с программами можно по ссылке: https://frprf.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.